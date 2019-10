Oltre i confini, la mostra di Silvio Natali

OLTRE I CONFINI

Oltre i confini è il titolo della mostra dell’artista Silvio Natali curata da Anna Isopo di Arte Borgo Gallery che verrà inaugurata sabato 9 novembre 2019 alle ore 16,30

L’artista di Corridonia torna nella Capitale con un’importantissima mostra personale nelle prestigiose sale del Palazzo della Cancelleria Vaticana, uno dei siti più prestigiosi nel cuore pulsante della città Eterna.

In esposizione circa 50 opere tra cui molte della sua più recente produzione che saranno presentate al pubblico dal critico d’arte Giorgio Vulcano.

Le opere in mostra esprimono la capacità di riflessione dell’artista marchigiano sui paesaggi che lo circondano senza tralasciare l’attenzione ai temi sociali e morali, in cui la dominante e trascinante dinamicità è rivista con le sue personali espressioni cromatiche.

Ammirando le sue opere è come sfogliare un libro illustrato in cui il raffinato fascino cromatico va ben oltre…i limiti del tracciato, dispensando messaggi che evocano una caleidoscopica sensazione percettiva che abbraccia dolcemente l’animo dell’osservatore.

Inaugurazione:

Palazzo della Cancelleria | Piazza della Cancelleria 1 – Roma

Sabato 9 novembre 2019 | ore 16.30

Periodo mostra: dal 9 al 22 novembre 2019

Orari della mostra:

dal lunedì al sabato 11.00-13.00 / 16.00-18.30 Domenica chiuso



Per informazioni

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 - 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it