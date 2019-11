Olivari, presso la Casa dell'architettura di Roma, una mostra sulle maniglie

Nei suoi cento anni di storia Olivari, leader nel settore delle maniglie di design, ha sempre ricercato il massimo della qualità affidandosi alla creatività dei migliori architetti e designer.



Appuntamento per Venerdì 8 novembre 2019 presso la Casa dell’Architettura – Acquario Romano che ospiterà la decima edizione dell’ALOA DAY, l’evento annuale promosso da ALOA – Associazione Culturale Ordine Architetti Roma e patrocinato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia.



Per l’occasione verrà inaugurata la mostra “Maniglie per l’architettura, 100 anni di Olivari” promossa dall’azienda e visitabile fino al 13 novembre. Con la sua mostra Olivari ripercorrerà il periodo dal 1930 al 1970, in cui ha collaborato con i principali architetti progettisti italiani, per realizzare le maniglie a completamento delle loro architetture: Marcello Piacentini, Angelo Mangiarotti, Ignazio Gardella, Studio BBPR, Marcello Nizzoli, Sergio Asti, Franco Albini e Franca Helg, Luigi Caccia Dominioni, Vico Magistretti, Magnaghi e Terzaghi, Joe Colombo



Si farà poi un salto agli anni più recenti per raccontare i prodotti realizzati da importanti architetti internazionali, quali Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Ben Van Berkel, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Steven Holl, Daniel Libeskind, Toyo Ito, Shigeru Ban e Ma Yansong.