Olimpiadi dei giochi dimenticati a Villa Gregoriana

Tiro alla fune, rubabandiera, corsa con i sacchi, campana, elastico e tanti altri giochi di una volta saranno i protagonisti di una giornata di festa proposta dal FAI - Fondo Ambiente Italiano per riscoprire il piacere e l’importanza educativa del fare squadra, della sfida leale, dell’amicizia e del divertimento in compagnia. Domenica 26 maggio 2019, dalle ore 10 alle 18, a Parco Villa Gregoriana, Bene della Fondazione a Tivoli (Roma), i bambini e le loro famiglie potranno partecipare alle Olimpiadi dei giochi dimenticati, una giornata di festa per cimentarsi con tornei e gare di abilità che mettono in moto fantasia e creatività.

Le olimpiadi dei giochi dimenticati, come partecipare

A queste attività, che in passato intrattenevano i ragazzi negli assolati pomeriggi di primavera, si alterneranno i giochi di cortile di un tempo, come mosca cieca, strega comanda colore, quattro cantoni e rialzo, per una giornata di svago all’aria aperta, all’insegna della fantasia, della creatività e della condivisione, lontano da tv e videogames.

Con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Tivoli.

Parco Villa Gregoriana

Giorno e orario: domenica 26 maggio 2019, dalle ore 10 alle 18

Ingresso: Bambini (4–12 anni): 7 €; Bambini iscritti FAI (4-12 anni): 4 €;

Per informazioni: Parco Villa Gregoriana, Tivoli (Roma) tel. 0774.332650 - faigregoriana@fondoambiente.it

