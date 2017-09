Fun and street food porta per la prima volta a Genzano di Roma, all'interno del Parco Olmata, l'Oktoberfest & Street Food. Nel corso della manifestazione, in programma dal 6 all'8 ottobre, saranno presenti 20 Truck&Apecar, birre artigianali, musica dal vivo e cabaret. Un Oktoberfest a due passi da Roma da non perdere.