Oktoberfest – La vera atmosfera bavarese

La grande festa della Birra in stile Bavarese

L’OKTOBERFEST TORNA AL THE VILLAGE ROMA PARCO DE’ MEDICI

Dopo il grande successo dello scorso anno, uno degli appuntamenti più amati di sempre dagli estimatori della Birra Artigianale!

Dal 24 settembre il The Village Roma Parco de’ Medici si trasformerà in uno strepitoso birrificio all’aperto con Birra Artigianale (e non) spillata in piazza e i tipici tavoloni di legno sui quali degustarla in compagnia, accompagnata dai famosi wuster e dai piatti tipici della tradizione bavarese.

Tutto intorno le attività che da sempre rendono l’ area commerciale un luogo perfetto per divertirsi, fare shopping e stare in compagnia.

Accompagna con birra e buon umore la tua giornata al cinema, nei negozi, nel beauty center, in palestra, nei luoghi di intrattenimento o presso i tanti ristoranti presenti al The Village!

Stai con noi, l’Oktoberfest ti aspetta!