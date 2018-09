Oktoberfest al Drake Pub

La Germania è troppo lontana? Drake Pub riporta uno spicchio di Oktoberfest a Roma. Due giorni di festa e tradizione nel piazzale del locale.

Rigorosamente ad ingresso gratuito.



Si troveranno le stesse birre di Monaco, i sapori tipici bavaresi, una serie di sfide tragicomiche fra cui Man vs. Food e una staffetta, le ambientazioni e l'energia della musica dal vivo.

Programma



LIVE

Venerdi 28

- Grasscar (blues/rock band acustica)

- Disco Zodiac (presenteranno il loro nuovo brano)



Sabato 29

- The Shiny Moss (che hanno partecipato allo scorso Oktoberfest a Testaccio)

- Massive Lines (cover di Artic Monkeys e inediti esplosivi)



DJ SET

- IceDread, dagli anni 80 ad oggi, passando per ogni genere, cavalalcherà le hit di quasi 3 decadi.



MENU

- Stinco con crauti e patate

- Panino con wurstel tedesco e crauti

- Bretzel



SFIDE

- MAN VS ROCCO

Riesci a mangiare un Wurstel da 43 cm in un tempo limite?

Si vince 1 LITRO di birra



- MEN VS ROCCO: MULTIPLAYER

Chi riuscirà a finire prima il mega Wurstel da 43 cm?!

Il vincitore avrà 1 LITRO di birra e al perdente toccherà il conto.



- STAFFETTA BIRRAIA

Due squadre da 3 si sfideranno nella “classica” staffetta..

La squadra vincente vincerà 1 LITRO di birra.. e la squadra perdente paga il conto!