Birra, leberkase e crauti: ecco l'Oktoberfest Ciociaro

Appuntamento con il tradizionale Oktoberfest Ciociaro: la manifestazione della ciociaria che si svolge in concomitanza con l’originale Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Un grande evento che ogni anno concede a tutti i presenti di vivere il folklore ed il fascino della kermesse più cool che consacra la “bionda” per eccellenza.

Oktoberfest Ciociaro: il menù bavarese

L’original oktoberfest ciociaro propone squisiti pasti, tutti cucinati all’ istante: tra i piatti tipici della cucina bavarese: la LEBERKASE, un delizioso pasticcio di carne bovina e di maiale cotto al forno e servito a fette con una speciale “crosticina” croccante; le SALSICCE ed i WURSTEL originali; l’ invitante KARTOFFELSALAT, che non è una semplice insalata di patate in quanto arricchita da altri gustosi ingredienti; l’immancabile STINCO di maiale con CRAUTI, che non ha bisogno di presentazioni.

La proposta gastronomica si arricchisce con le preparazioni abruzzesi, arrosticini e carne alla brace, pollo, friggitoria, primi piatti, pizza, panini, dolci, frutta e caffetteria.

Le birre dell'Oktoberfest Ciociaro

Immancabile l’ottima birra fresca, spillata al momento e servita nei Maßkrug il classico boccale da litro, come da tradizione oktoberfest. Le nostre birre: LOWENBRAU bionda e rossa, FRANZISKANER WEISSE, GUINNES, EGGENBERG, SUPER TENNENT’S, BECK’S, AYINGER CELEBRATOR scura, EGGENBERG doppio malto.

Fino a domenica 7 ottobre, dalle ore 17:00, due spettacoli live in prima e seconda serata di musica e cabaret. Inoltre un dinamico e travolgente intermezzo che ricrea la tipica atmosfera bavarese tra balli, yodel e tante risate, e con il maßkrug sempre in alto per un brindisi speciale.

L’ ingresso è libero previa consumazione: a disposizione degli ospiti più piccini c’è l’attrezzatissima area bimbi gratuita, gratuito anche l’ampio parcheggio che costeggia l’intera struttura.