L' edizione numero 8 dell’Oktoberfest Ciociaro è pronta a deliziarvi con birre e divertimento. La manifestazione, che si svolge sempre nelle ultime settimane di settembre per concludersi i primi giorni di ottobre come vuole l’ originale Oktoberfest tedesco, sarà inaugurata giovedì 21 settembre e si concluderà domenica 8 ottobre.

Oktoberfest Ciociaro

Un grande evento che ogni anno concede a tutti i presenti di vivere il folklore ed il fascino della kermesse più cool che consacra la “bionda” per eccellenza.

Quest’ ultimo allestimento si arricchisce di nuovi spazi e tante novità: su una piattaforma coperta di circa 3mila metri quadrati sono tanti gli stand, ciascuno dei quali si identifica attraverso la propria offerta culinaria.

I piatti dell'Oktoberfest Ciociaro

L’OKTOBERFEST CIOCIARO propone squisiti pasti, tutti cucinati all’ istante: tra i piatti tipici della cucina bavarese c’ è il GULACH, un prelibato spezzatino con patate, molto aromatico e sostanzioso; il LEBERKASE, un delizioso pasticcio di carne bovina e di maiale cotto al forno e servito a fette con una speciale “crosticina” croccante; le SALSICCE ed i WUSTEL originali; l’ invitante KARTOFFELSALAT, che non è una semplice insalata di patate in quanto arricchita da altri gustosi ingredienti; l’immancabile STINCO di maiale con CRAUTI, che non ha bisogno di presentazioni.

Le birre dell'Oktoberfest Ciociaro

La proposta gastronomica si arricchisce con le preparazioni abruzzesi, le fritture, la pasta, la pizza, i panini ed i dolci, il tutto accompagnato da fiumi di ottima birra fresca, spillata al momento, per tutti i gusti: LOWENBRAU bionda e rossa, PAULANER, FRANZISKANER WEISSE, GIUNNES, EGGENBERG, RIEDER, URBOCK doppio malto, TENNENT’S super, BECK’S, AYINGER, CELEBRATOR scura, JUPILER.

Tutti i giorni, da GIOVEDI’ 21 settembre a DOMENICA 8 ottobre, dalle ore 17:00, con due spettacoli live in prima e seconda serata di musica e cabaret; inoltre un dinamico e travolgente intermezzo che ricrea la tipica atmosfera bavarese tra balli, yodel e tante risate, e con il maßkrug sempre in alto per un brindisi speciale.

L’ ingresso è libero: a disposizione degli ospiti più piccini c’è l’attrezzatissima area bimbi gratuita, gratuito anche l’ampio parcheggio che costeggia l’intera struttura.



dal 21 settembre all’8 ottobre

piazzale ex Cartiere Boimond ad Isola del Liri