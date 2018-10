Fino al 14 ottobre 2018 Oktoberfest al The Village Roma Parco dei Medici: area commerciale con negozi, intrattenimento, multisala The Space Cinema, ristoranti, fitness, estetica e molto altro arricchita negli spazi comuni dai tavoloni e dalla birra spillata in piazza tipici della festa Bavarese. Il tutto accompagnato dall’offerta dei piatti tradizionali dell’Oktoberfest.

L' Oktoberfest al The Village è tutti i giorni dalle 17.00 a mezzanotte in viale Salvatore Rebecchini, 5.

Un luogo perfetto per divertirsi, fare shopping e stare in compagnia. Accompagna con birra e buon umore la tua giornata al cinema, nei negozi, nel beauty center, in palestra, nei luoghi di intrattenimento o presso i tanti ristoranti presenti al The Village.