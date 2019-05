Pino Strabioli racconta "Il percorso di transizione di Andrea" all'OFFOFF Theatre

Lunedì 13 maggio alle ore 21.00, a poco meno di un mese dal venticinquesimo anniversario del Roma Pride, il direttore artistico Silvano Spada accoglie all'OFFOFF Theatre l'autore Andrea Baldestein, che insieme a Pino Strabioli racconterà il difficile percorso di transizione ed il cambio di identità da donna a uomo, un percorso che Baldestein ha racchiuso nel suo libro autobiografico dal titolo Non Sono Una Donna, edito EMI 4book.

Sarà proprio lo scritto ad essere il filo rosso della serata unica, che si svilupperà sulla traccia narrativa del Teatro-Documento fortemente voluto da Spada, che ritiene necessaria la divulgazione ed il dibattito su tematiche come la disforia di genere, i percorsi di transizione e le tematiche lgbtqi in generale e a cui in questa seconda stagione in Via Giulia, ha dedicato ampio spazio.

Un altro omaggio al movimento nell'anno dei 50 anni dai Moti di Stonewall, per sottolineare ancora quanto sia difficile affermare la propria identità sessuale nonostante i sacrifici di milioni di persone discriminate ed oltre mezzo secolo trascorso da quel 28 giugno 1969.