“Officium Cup” è il torneo di videogame a sostegno delle persone affette da fibrosi cistica. In questa prima edizione, che si terrà a Roma domenica 8 ottobre presso “The Garden Factory”, il protagonista assoluto sarà il calcio virtuale.

Una sfida su PlayStation 4 a colpi di EA SPORTS FIFA 18 tra 128 partecipanti, dai gironi di eliminazione alla finale. Una giornata all’insegna del gioco, dello sport e della beneficenza, aperta a tutti, i cui proventi saranno interamente destinati alle iniziative benefiche della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio Comitato OFFICIUM, a sostegno dei malati di fibrosi cistica.

Grazie all’ampiezza dello spazio di “The Garden Factory” sarà possibile coinvolgere in attività indoor e outdoor anche gli accompagnatori o i semplici visitatori.

Al termine delle attività è prevista la messa in scena dello spettacolo “If Beethoven Was a Punk”, con musica dal vivo del gruppo rock WakeUpCall. Il progetto, vincitore del bando SIAE-SILLUMINA, è stato realizzato da Made in Tomorrow e grazie alle sue varie componenti (musica, live show e graphic novel) sarà in grado di coinvolgere un pubblico giovane e adulto.



La manifestazione è organizzata dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio Comitato OFFICIUM con la collaborazione e il supporto di Made in Tomorrow srl.



Per la realizzazione dell’evento sono stati essenziali i partner di “Officium Cup”: Made in Tomorrow, Froneri, Sky, The Big Fusion, Mkers e Skuola.net, che hanno messo le loro professionalità a servizio dell’evento.