Officine di Talenti Preziosi all'Hotel Art

Fondata da Marina Valli nel 2013, Officine di Talenti Preziosi (OTP) opera sul territorio romano per la promozione e la divulgazione della cultura del gioiello e dell’accessorio moda attraverso la formazione, la ricerca e la collaborazione con designer, artigiani e operatori del settore.

Per Natale, l’Associazione Officine di Talenti Preziosi viene ospitata, assieme alla presidente ed ai suoi Associati a Via Margutta 56, presso l’ Hotel Art, fino al 17/12 p.v., dalle ore 11 alle ore 19.

L’Expertise e la creatività degli artisti segue un percorso sensoriale, concettuale, in cui, finalmente , l’Arte torna a trionfare con la “A” maiuscola. Ogni pezzo è unico ed è leit motiv di un processo filosofico ed esperienziale sviluppato e spiegato ai visitatori della mostra che potranno avvicinarsi alla cultura del Gioiello Artigianale come da tempo non accadeva.

E se l’Arte torna a trionfare a Roma quando dalla Capitale spesso si scappa verso mete più “commerciabili”, ringraziamo l’audacia, il coraggio e la determinazione di Marina Valli e dei suoi Associati. Perché Roma ne aveva bisogno.