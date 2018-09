Officine Creative Market - the Sunday | Re - Opening

Riparte domenica 23 Settembre 2018, Officine Creative Market, il Mercatino dei Parioli di che si svolge nelle splendide sale di Villa Mercadante.

L'appuntamento unico,imperdibile per lo shopping domenicale con il meglio degli espositori della Capitale e non solo e ormai meta fissa per gli appassionati di moda, accessori, jewellery designer, vintage, second hand | lusso,creazioni handmade benessere e bio, sunglass ,artigianato creativo e tanto altro...

Relax ai tavoli del bar interno posto sulla terrazza con affaccio su Villa Borghese



In maniera del tutto casuale, alcuni visitatori riceverenno un coupon ,valido per un acquisto di euro 25,00 da utilizzarsi presso uno degli espositori presenti a Villa Mercadante.



Officine Creative Market

Villa Mercadante - Via Saverio Mercadante,22 Roma

domenica ore 10,00 - 19,30

ingresso libero e consentito ai quattrozampe

https://officinecreativemarket.blogspot.it/

officinecreativemarket87@yahoo.com