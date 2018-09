Officine Creative Market compie un anno: festa tra moda e accesori

Officine Creative Market a Roma | 7 ottobre 2018



Officine Creative Market compie 1 anno

Dopo l'esperienza maturata con " Atelier Ritz " al Parco dei Principi,Laura Solis Colabucci, decide di proporre lo storico mercatino non piu' all’interno dei soliti luoghi convenzionali come alberghi,discoteche,spazi eventi ecc.. assolutamente asettici e senza anima...ma in una Villa, proprio di fronte al Parco dei Principi,Villa Mercadante, dimora storica dei primi del '900.Viene cosi' riproposto e concepito in modo diverso dal passato, piu' al passo con i tempi, per essere un vero e proprio evento che unisca diverse forme artistiche, da vivere insieme a tutta la famiglia nei weekend.



Credendo fermamente nel valore dell’artigianalità, nell’impegno, nella qualità in questo primo anno il Market si è consolidato sempre di più e sono ormai migliaia i visitatori che non si perdono un solo appuntamento.



Officine Creative Market - dice Laura Solis Colabucci - vuole festeggiare insieme ai fedeli espositori,a tutto il pubblico che lo segue con una grande festa, market, musica,sorprese e regali per tutti.



sono 50 gli espositori: vintage, handmade,design, stilisti,abbigliamento, artigianato,accessori ecc..



" Canzoni in terrazza " : al bar, posto sulla splendida terrazza con affaccio su Villa Borghese, si puo' degustare comodamente seduti,senza sovrappezzo,

dal dolce al salato o semplicemente un caffe' sulle note non invasive della band di Mario Ciarrocchi.



L'ingresso e' come sempre gratuito e possono entare anche i fedeli amici a quattozampe.