Edizione Superweekend di Officine Creative Market a Villa Mercadante. L'appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 marzo quando, a Villa Mercadante, arriverà il meglio degli espositori della Capitale e non solo.

Ecco cosa troverete:

► moda

► accessori

► jewellery designer

► vintage

► second hand | lusso

► cosmetica

► creazioni handmade

► benessere e bio

► artigianato creativo

► bar interno fornitissimo sulla terrazza completamente riscaldata ed illuminata con affaccio su Villa Borghese

►tea and coffee time, aperitif e musica liv.

Nei #SuperWeekend ( sabato + domenica ), in maniera del tutto casuale, alcuni visitatori riceveranno un coupon, offerto da Officine Creative Market nei Superweekend ,valido per un acquisto di euro 25,00 da utilizzarsi nell' intero weekend,presso uno degli espositori presenti a VM - Villa Mercadante.Il coupon non è frazionabile su più espositori.

Deve essere utilizzato per intero (non consente resto ) ma volendo è integrabile con ulteriore importo da parte del cliente.

Nei #SuperWeekend ( sabato + domenica ) di Officine Creative Market a VM - Villa Mercadante anche tanti Buoni per una consumazione da 3€.

► Edizione Superweekend

sabato ore 11,00 - 19,30

domenica ore 10,00 - 19,30

ingresso libero

ingresso consentito ai quattrozampe

Via Saverio Mercadante,22