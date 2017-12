Officina Pier Paolo Pasolini ospita "Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty"

Domenica 10 dicembre Officina Pasolini, hub culturale della Regione Lazio, ospiterà "Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty", un evento per festeggiare i vent’anni di “Voci per la libertà”, il festival legato ad Amnesty International che da sempre incrocia la musica col tema dei diritti umani. La serata sarà l'occasione anche per presentare il libro intitolato alla manifestazione, che racconta le emozioni e i contenuti di due decenni fitti di esperienze e che raccoglie le firme di tanti artisti amati della musica italiana - molti dei quali ospiti della serata - come quelle di Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Carmen Consoli.



Durante l'evento ci sarà anche il live di Carlo Valente, neodiplomato di Officina Pasolini e vincitore dell’edizione 2017 del “Premio Amnesty Emergenti” con un brano dedicato a Federico Aldrovandi. Si succederanno sul palco anche Marat e Francesco Anselmo, altri due giovani artisti formatisi al Laboratorio creativo sezione #Canzone ed infine la band Amarcord.