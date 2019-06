Officina Pasolini presenta "Mamma Roma", la terza scuola di cantautori della Capitale

“C'è un cuore che batte nel cuore di Roma”, direbbe Antonello Venditti: è quello della nuova scena di cantautori della Capitale.

Martedì 18 giugno alle 21 "Officina Pasolini - Regione Lazio" ospita la presentazione di Mamma Roma (Arcana Edizioni) nuovo libro di Mattia Marzi - con la prefazione del giornalista Pierluigi Pardo – un racconto sui protagonisti di quella che possiamo a tutti gli effetti definire “La terza scuola romana” da Niccolò Contessa/I Cani, Calcutta, Tommaso Paradiso e i suoi Thegiornalisti, a Coez, Giulia Ananìa, Carl Brave x Franco126, Gazzelle, Galeffi, Ultimo, e poi i romani d'adozione Francesco Motta, i Viito e Giorgio Poi. Mamma Roma è un viaggio nei luoghi-simbolo di questa generazione di giovani fenomeni: dal Pigneto a San Basilio, passando per l'Esquilino, il Flaminio, Ostiense, Prati, Trastevere e Monte Sacro. All’incontro parteciperanno vari ospiti musicali, tutti protagonisti della nuova scena cantautorale romana.



Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

È possibile riservare i posti scrivendo in privato alla pagina Facebook di Officina Pasolini lasciando nome, cognome e numero di posti desiderati.

I posti saranno riservati soltanto fino a trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo.



Teatro Eduardo De Filippo – Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

Allo spazio si accede attraverso l’accesso di Viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano (zona Ponte Milvio)