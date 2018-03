Officina Pasolini: I choose life

Mercoledì 21 marzo alle 21 il calendario mensile di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Hub culturale della Regione Lazio coordinata da Tosca, ospita l'evento I CHOOSE LIFE! Giancarlo Russo & Friends.

Il compositore, produttore e polistrumentista celebra a Officina Pasolini i suoi 30 anni di attività offrendo al pubblico un concerto speciale e ricco di ospiti. Nella prima parte della serata sarà riproposto il progetto Meteor Shower-La Musica Onirica, un elegante mix di musica strumentale, elettronica e video art con Giancarlo Russo, Luca Trolli, Fabrizio Fratepietro, Pierpaolo Ranieri, Seby Burgio, Pasquale Strizzi, Gianni Savelli, Mario Caporilli, Fernando Pantini e l’ospite speciale Luca Pincini.

A seguire sul palco si alterneranno alcuni dei migliori musicisti della scena musicale in un coinvolgente repertorio di jazz, latin, funk e rhythm&blues: Flavio Faria, Natalio Mangalavite, Demo Morselli, Andrea Farri, Francesco Cerasi, Giovanni Imparato, Giovanni Lo Cascio, Davide Pettirossi, Simone Gianlorenzi, Marco Siniscalco, Franco Vinci, Mario Donatone, Walter Paiola, Marco Testoni, Fabrizio De Melis, Stefano Sastro, Giancarlo Ruta, Fernando Alba, Leonardo Carmenati, Barbara Eramo, Valentina Ducros, Noemi Smorra, Paola Arcieri, Daniela Loi, Cristina Bongiovi e tanti altri.

La serata prevede anche l’amichevole partecipazione dell’attrice Michela Andreozzi.





Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

È possibile riservare i posti scrivendo in privato alla pagina Facebook di Officina Pasolini lasciando nome, cognome e numero di posti desiderati.

I posti saranno riservati soltanto fino a trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo.



Teatro Eduardo De Filippo – Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

Allo spazio si accede attraverso l’accesso di Viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano (zona Ponte Milvio)