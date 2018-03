A Officina Pasolini la proiezione gratuita di "Ammore e Malavita"

Spazio al grande cinema giovedì 15 marzo a Officina Pasolini, hub culturale della Regione Lazio coordinata da Tosca: alle 20:30 ci sarà la proiezione di "Ammore e malavita", l'ultimo film dei Manetti BROS selezionato in concorso alla 74aedizione della Mostra del Cinema di Venezia e reduce da ben quindici candidature ai David di Donatello, tra cui quella per il Miglior film. Una commedia musical dove la città di Napoli è protagonista in un’inedita parodia di Gomorra e La La Land che alterna musica, azione, amore e pallottole. A presentare il film, l'attore e voce degli Almanegretta Raiz, Claudio De Pasqualis e Tosca.