Officina in Cucina: si preparano i croissant salati

Nello spazio Officina in Cucina di Explora i bambini preprano una nuova ricetta: prelibatezza della tradizione francese, a forma di mezzaluna… il croissant!

Soffici croissant di farina integrale, farciti con prosciutto e formaggio filante, sono la ricetta giusta per unire alla gastronomia un approfondimento sulle forme geometriche, avvicinandosi così a concetti matematici semplici ma efficaci.

Officina in cucina diventa un momento unico da aggiungere alla visita a Explora: partecipare al laboratorio di cucina è per piccoli aspiranti chef l’occasione per sperimentare le proprie abilità in una vera cucina, dilettandosi tra forni, tavoli e tanti curiosi strumenti.