Officina del pensiero. Filosofare insieme in un dialogo a più voci

Mercoledì 27 febbraio alle 18,30 a Roma il primo degli incontri HappeningCult dedicati all'OFFICINA DEL PENSIERO.

Una vera e propria esperienza filosofica, guidata da un competente facilitatore, Federico Capitoni, in cui il pensiero è messo in moto a partire da un tema, una parola. In un numero massimo di quindici persone, disposti in cerchio, si comincia a far circolare questo pensiero attraverso un dialogo, dove tutte le opinioni hanno lo stesso peso e le domande valgono quanto le risposte. Così si FA filosofia, in un gruppo di persone attivamente pensanti.In questa PRATICA di filosofia collettiva non si insegna e non si impara, si costruisce. Al termine dell'incontro un … "Aperitivo filosofico", accompagnato dalle proposte monoporzione della cucina fusion del Queen Makeda.



Chi è Federico Capitoni



Giornalista culturale e critico musicale per “la Repubblica”, laureato in Scienze della Comunicazione e in Filosofia. Nella scuola per consulenti filosofici Phronesis ha conseguito il titolo di Teacher di P4C (Philosophy for Community and Children). Specializzato in filosofia della musica, insegna critica musicale all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.Collabora con RaiRadio3 e con RaiCultura. Tra i suoi libri: Guida ai musicisti che rompono. Da Beethoven a Lady Gaga (2011); La verità che si sente. La musica come strumento di conoscenza (2013); La critica musicale (2015); In C – Opera aperta. Guida al capolavoro di Terry Riley (2016); Canone boreale. 100 opere del Novecento musicale (2018). Con Domenico Turi è autore dell’opera panettone Non è un paese per Veggy (2017).

https://www.linkedin.com/in/federico-capitoni-03806411/