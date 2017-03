Officina in cucina: Muffin yogurt e marmellata. Dal 1° Aprile tutto pronto per Muffin yogurt e marmellata, gli appuntamenti di Officina in Cucina con la morbida e golosa ricetta dalla caratteristica forma a cupola, da gustare come dolce coccola in tutti i momenti del giorno.

La ricetta prevede l’uso d’ingredienti genuini come uova, burro, farina, zucchero e lievito. Arricchiti da un cuore cremoso di yogurt fresco e marmellata, le dolci creazioni sono realizzate proprio dai bambini in una cucina riservata ai piccoli chef.

Preparare dolci bontà è per i bambini qualcosa di magico all’interno della cucina di Explora: stimoli sensoriali derivati dalla manipolazione, dall’assaggio, dal dosaggio degli ingredienti, tutto questo, ritagliandosi un momento all’insegna della gioia e della dolcezza.

Il laboratorio, della durata di 50 minuti, consente ai piccoli chef un approccio ludico e ricco di impulsi in tutte le fasi dell’elaborazione di un prodotto alimentare; Muffin yogurt e marmellata è l’ultimo dei 4 appuntamenti annuali di Officina in cucina.

Durata: 50 minuti

Età: dai 5 anni

Quando: sabato, domenica e festivi, nei turni delle ore 10.45 e delle 15.45.

Biglietti: 10,00 € per il solo laboratorio in cucina.

E’ possibile abbinare al biglietto “Officina in cucina” il biglietto d’ingresso al Museo, con riduzione.

Prenotazione: attività a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Prenotazione telefonica allo 063613776 con ritiro dei biglietti almeno 30 minuti prima dell’inizio del laboratorio.