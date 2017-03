Officina Corale in concerto - The Word

The Word: un viaggio attraverso i misteri del minimalismo sacro Officina Corale, diretta da Stefano Puri, torna in concerto a Roma Appuntamento domenica 26 marzo 2017 ore 17.00 presso la Basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio. The Word: un viaggio affascinante attraverso i misteri del minimalismo sacro, dalle sequenze numeriche di Philip Glass agli echi litanici di Henryk Gòrecki, dal serialismo di Arvo Pärt al misticismo di John Tavener. Un viaggio ideale, dal silenzio al suono, dalla parola proferita alla parola cantata; un percorso tematico che indaga il rapporto tra parola e musica. Un viaggio in cui la parola, anzi la Parola, attraverso la musica, si stacca dal suo contesto linguistico per trascendere verso un significato più profondo. Lo scenario ancestrale della Basilica di Santo Stefano Rotondo sarà protagonista del ritorno a Roma di Officina Corale, che domenica 26 marzo si esibirà in concerto, accompagnata alla viola da Eleonora Grasso. Dopo il tour delle abbazie del Lazio, la stagione concertistica 2016/2017 vede Officina Corale tornare nella "sua" città: The Word sarà il primo di una serie di concerti nella Capitale, completamente differenti tra loro, nella forma e nei contenuti. Per ogni approfondimento relativo all'evento o ad Officina Corale, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale: www.officinacorale.com