October Truck Fest della Romana Diesel

Si rinnova, per il settimo anno consecutivo, l’appuntamento della Romana Diesel con i propri clienti, collaboratori, dipendenti e, più in generale, con tutti i player che ruotano attorno al loro mondo.

October Truck Fest della Romana Diesel

Nella sede dell’azienda che da ottantuno anni è protagonista nella vendita, nel finanziamento, nel noleggio e nell’assistenza di veicoli commerciali e industriali Iveco e Fiat Professional, autobus Iveco, trainati, macchine movimento terra Case-CE, macchine per l'agricoltura New Holland e Case-IH e ricambi originali, si svolgerà sabato 13 ottobre e domenica 14 la tradizionale October Truck Fest.

Una festa che mostra il meglio dei prodotti e ospita i migliori imprenditori presenti nel mercato in cui opera la Romana Diesel, strizzando l’occhio a tecnologia e sostenibilità e offrendo una vetrina privilegiata sulle nuove soluzioni.

Birra e porchetta all' October Truck Fest

OTF è il momento di incontro in cui - tra una birra e una fetta di porchetta- si brinda a vecchie collaborazioni e, soprattutto, si ha l’occasione di intraprendere nuove partnership, potendo contare sulla presenza delle migliori imprese del territorio.

L’October Truck Fest simile a una fiera del settore dei beni strumentali (capital goods) ha come value propositionquella di far trascorrere l’intera giornata con le proprie famiglie, immersi nel divertimento. Su un’area di 30mila metri quadri dedicati, nella sede romana di via Collatina 456, l’appuntamento prevede diversi workshop, incontri e dibattiti, durante i quali i più piccoli potranno godere delle numerose attività Kids tra calciobalilla, corse al volante di scavatrici e mini gru.

“La nostra idea – spiega Federico Campilli, amministratore delegato della Romana Diesel – è quella di aprire le porte della nostra azienda non solo al cliente ma a tutta la famiglia. Anche quest’anno l’obiettivo è quello di far incontrare per due giorni tutte le anime della Romana Diesel: collaboratori, clienti, fornitori, tutti accompagnati dai loro cari per aggiornarsi, discutere, conoscersi e allo stesso tempo divertirsi. Quest’anno – aggiunge – festeggiamo 81 anni di attività. L’October Truck Fest sarà anche l’occasione per valorizzare il lavoro svolto in questi decenni, che ha consentito di raggiungere traguardi importanti e prestigiosi, e al tempo stesso concentrarsi sulle sfide future, per vincere quelle sul terreno della tecnologia e dell’innovazione”.

Per potere accedere all’evento è necessario registrarsi sul sito http://www.octobertruckfest.com/