Cibo e motori: c'è l'October Truck Fest

Un weekend di festa ma con uno sguardo attento all’ecologia e alle occasioni di sviluppo. Una due giorni di incontri all’insegna dello sport, del divertimento e della buona tavola, ma con la possibilità per esperti e appassionati di entrare in contatto con le ultime novità del settore dei veicoli commerciali e industriali.

October Truck Fest

Tutto questo è l'October Truck Fest, l’iniziativa promossa dalla società Romana Diesel che dopo il successo dello scorso anno torna a Roma sabato 7 e domenica 8 ottobre per festeggiare assieme al pubblico romano un traguardo importante: gli 80 anni di attività.

Ospitato su un’area di 20mila metri quadri l’October Truck Fest ha come obiettivo quello di avvicinare i clienti e le loro famiglie alla Romana Diesel, ma anche di organizzare una weekend di festa per grandi e bambini. Molte le iniziative in programma soprattutto per i più piccoli, che potranno divertirsi con il calciobalilla, sfidarsi in corse al volante di scavatrici o addirittura provare l’ebbrezza di manovrare un'autogru, naturalmente in versione kids.

October Truck Fest: il programma

Per celebrare la ricorrenza degli Ottanta anni la due giorni di festa prevede anche una serie di workshop di settore. Si parte sabato pomeriggio, a partire dalle 17, quando sarà organizzato un aperitivo al quale è stato invitato il Top Management di Iveco, Fiat Professional e delle altre concorrenti. Domenica mattina, invece, spazio all’incontro sull’utilizzo di Gas Naturale Liquefatto (Lng) nei veicoli industriali in alternativa e sostituzione del diesel. L’iniziativa sarà anche l’occasione per fare il punto sugli incentivi che il Ministero dei Trasporti ha destinato all’acquisto di veicoli Lng. All’incontro parteciperà anche Iveco, principale costruttore europeo di questo tipo di veicoli.Nel corso delle due giornate interverranno molti esponenti del top management di categoria oltre ai rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni.

Inoltre all’interno della manifestazione sarà presente RADIO RADIO in diretta radiotelevisiva per tutta la giornata del sabato e della domenica mattina, con approfondimenti ed interviste in presa diretta coinvolgendo istituzioni, vertici delle case costruttrici nazionali e clienti.