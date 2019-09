October's Dog, esposizione cinofila amatoriale

Esposizione cinofila amatoriale , aperta a tutti i cani di razza e meticci.

Speciale amatoriale di razza Bulldog francese.

Inizio iscrizioni ore 10.30

Omaggi per tutti i cagnolini partecipanti.

classi di premiazione:

- cuccioli

- junior

- adulti

- senior

- meticci

- junior handler

- best in show

- cane più simpatico ( votato dai bambini presenti)

e tanti altri premi speciali

Durante la giornata, saranno previste dimostrazioni e presentazioni varie offerte da protezione civile e guardie zoofile, spettacoli di danza e animazione gratuita per bambini con laboratori per loro.

Concorso gratuito per bambini e ragazzi "fumetti a quattro zampe". Tutti i bambini partecipanti riceveranno un omaggio in più premiazione finale del concorso.

In più stand di artigianato e gastronomici.

Giudice dell'esposizione cinofila Sig. Franco Simonante.

Ingresso gratuito.