Ocean Lab: un tuffo nel mare a Valmontone Outlet

Tre weekend all’insegna della fantasia quelli che Valmontone Outlet organizzerà, fino al 19 luglio, per tutti i piccoli visitatori appassionati di disegno e di creature marine.

La piazza centrale del villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma si trasformerà infatti in un grande acquario grazie a “Ocean Lab”, un vero e proprio laboratorio interattivo dedicato al mare e ai suoi abitanti.

Ogni bambino avrà a disposizione fogli e pennarelli per disegnare il suo personaggio acquatico preferito, dopo di che potrà scansionare il proprio disegno e vederlo prender vita su un ledwall acquario appositamente allestito all’interno dell’area.

Al laboratorio potranno accedere bambini dai 4 ai 10 anni, che, nel rispetto delle disposizione governative, non potranno essere più di 10 per volta per un tempo massimo di permanenza di 20 minuti. Per i bimbi con più di sei anni è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.

Le postazioni saranno opportunamente distanziate e il personale di sorveglianza provvederà a igienizzare desk, materiali e scanner dopo ogni utilizzo. E mentre i piccoli daranno libero sfogo alla loro fantasia, i genitori potranno approfittare dell’area picnic nel giardino adiacente la tensostruttura, dove dalle 11 alle 15 tutti i visitatori potranno consumare, nelle postazioni appositamente allestite e distanziate, il pranzo acquistato presso i punti ristorazione interni all’outlet.

Ocean Lab a Valmontone Outlet

Via della Pace snc – Valmontone RM

Date: 11-12, 18-19 luglio

Orario 11-13 e 14.30-19.30

Ingresso gratuito