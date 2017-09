Garofano Verde • scenari di teatro omosessuale al Teatro India: tre serate, tre incontri con scritture e artisti, tre affacci su poetiche, letterature, drammaturgie, sempre con omaggi ad autori dotati di sensibilità per i generi, per le identità, per l’immaginario altro. Escludendo intelligenze artificiali di algoritmi per individuare orientamenti gay o etero. Garofano Verde privilegia l’umano.

Occhi gettati al Teatro India

Il 30 settembre Occhi gettati di e con Enzo Moscato. Testo-chiave nell’universo di questo profondo poeta imprestato al teatro, dopo trent’anni dall’esordio senza più repliche, assurge a eccezionale ripresa di un repertorio che testimonierà ancora una volta il tragico e il grottesco, il reale e il surreale di un mondo, di un linguaggio i cui ascendenti intrigantemente napoletani irromperanno come suoni di una ricerca senza fine.