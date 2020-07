Occhi al cielo: la Cometa Neowise

Un evento astronomico imperdibile, atteso da più di 20 anni, si sta verificando nei nostri cieli in questi giorni.



La cometa C/2020 F3 Neowise è visibile ad occhio nudo in orario serale e il comune di Castel San Pietro Romano vuole celebrare questo evento il 17 luglio alle 21.15 nell'anfiteatro panoramico. I divulgatori scientifici Giulia Botticelli e Mario Silvestri di Stargate Planetarium saranno con voi per osservare insieme la cometa ad occhio nudo e al telescopio in un'occasione unica, dal momento che sarà osservabile solo per pochi giorni.

Si parlerà anche di comete del passato e della Neowise con immagini e video, sempre guidati dagli esperti e sarà possibile osservare anche i pianeti e le stelle del cielo di luglio.



Chi vuole può portare anche un binocolo personale e sarà guidato all'osservazione. Durante l'evento è garantito il distanziamento sociale, per questo i posti saranno limitati. La visione al telescopio sarà proiettata su un maxischermo per evitare assembramenti.



Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3924079748 (anche Whatsapp), oppure lo 0631054212.



In caso di maltempo o cielo coperto la serata verrà rimandata.