Obscura Tempora: La cena-gioco con ambientazione gotica

Una festa lussuosa, due potenti casate di vampiri, spietati cacciatori di creature oscure: tra coppe di vino e di sangue si consumeranno intrighi e tradimenti. Scegli da che parte stare e trama per portare a termine la tua missione.



Meccanismo di gioco

Obscura Tempora è una cena - gioco con ambientazione gotica. In altre parole, è una cena e al tempo stesso un gioco in cui ogni partecipante impersonerà un personaggio che si sarà scelto e avrà un obiettivo personale o di gruppo da portare a termine. Il gioco è adatto a tutti, anche a chi non ha mai preso parte a eventi del genere. Ogni partecipante potrà decidere se godersi semplicemente la cena nelle vesti del personaggio che si è scelto, interagendo con gli altri personaggi in tale veste, oppure se dare un contributo attivo per raggiungere un obiettivo di gruppo.