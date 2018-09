Oblio nero al Teatro Manhattan

Il 7 ottobre alle ore 18,00 presso Teatro Manhattan via del Boschetto,58 (RM) verrà portato in scena il monologo "Oblio Nero" scritto da Maria Giovanna Pasini attrice e Counselor Professionale con formazione in Teatro Counseling, racconta una crisi esistenziale personale, ripercorrendo traumi e dolori del passato con consapevolezza e autoironia verso una nuova vita e una nuova identità con motivazione, autodeterminazione, autostima, amore di sè.

Il monologo si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità della nostra vita nella comunicazione e nelle relazioni umane utilizzando le nostre potenzialità espressive e comunicative per scoprire la nostra essenza e il contatto più autentico con noi stessi e con gli altri.



Per informazioni contattare: pasinimariagiovanna@gmail.com

