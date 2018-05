Obiettivo Palestina - Mostra fotografica di Federico Palmieri

“Obiettivo Palestina”è la mostra fotografica che propone le immagini di un reportage nato da un viaggio dell’autore, Federico Palmieri, a Hebron, Nablus, Ramallah, Gerico, Betlemme e Gerusalemme, nonché in alcuni campi profughi palestinesi. Nel corso di due viaggi itineranti in Palestina l’autore ha percepito e condiviso sensazioni, emozioni, stati d’animo; ha scoperto una terra martoriata ma viva, vibrante, che promana intense energie e suggestioni ed un profondo senso di umanità.

Ne è nato un libro fotografico, alcune foto sono in mostra, che ha vinto un prestigioso concorso internazionale, il 3° premio dell'IPA - International Photo Awards 2017 - come miglior libro fotografico nella sezione People.

Palestina, una terra che patisce pesanti sofferenze ormai da tempi lontani, in cui un popolo senza cittadinanza e orfano di uno Stato tenta di affermare la propria identità. Innumerevoli gli stimoli per un fotografo che riesca a captare il fremito ed il pulsare incessante di una terra che non smette di vibrare. Originale il “dialogo”, nel percorso espositivo, tra le coppie di foto dei soggetti ritratti e le contrapposte figure nei murales e graffiti che animano muri di separazione, campi profughi, piazze e strade.

Corrispondenze tra immagini che sembrano specchiarsi tra loro in un gioco di analogie, offrendo richiami evocativi che sottolineano sempre la particolare storia della Palestina e le complicate condizioni in cui vive il suo popolo.

La mostra fotografica ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata di Palestina in Italia e del Municipio Roma I Centro. Si terrà a Roma dal 18 al 27 maggio 2018 presso la Galleria d’arte Spazio40, a via dell’Arco di San Calisto40, Trastevere.

Il Vernissage è previsto venerdì 18 maggio, alle ore 19.

L’autore è nato nel 1972 a Roma. Consigliere parlamentare della Camera dei Deputati, coltiva nel tempo libero le sue passioni per la fotografia, per i viaggi di scoperta, per la storia di popoli e di culture.