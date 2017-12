Obiettivo Eur: passeggiata fotografica

In occasione delle tre giornate di Passeggiate Fotografiche organizzate dal Mibact, l'’associazione culturale Conosciamo l’Eur propone una passeggiata narrata alla scoperta degli edifici razionalisti più peculiari dell’E42.

Fra cenni storici e artistici, i partecipanti potranno lasciarsi ispirare dalle vicende di architetti e opere e riprodurre su pellicola l’emozione, l’impressione e la bellezza che essi trasmettono. Sarà un esperto del settore a consigliare ai partecipanti le tecniche giuste per realizzare i migliori scatti!

Lo scopo di questa passeggiata è far conoscere uno dei quartieri meno noti ma importanti della storia romana, il più moderno dei quartieri storici della Capitale, abbandonato a se stesso e nello stesso tempo catturare i fantastici giochi di luce che si mescolano al bianco del marmo degli edifici!



Appuntamento:

Domenica 17 dicembre 2017 alle ore 10,00



Costo dell'evento:

5,00 euro (passeggiata narrata + tessera associativa) da corrispondere al momento del tesseramento



Numero adesioni:

massimo 25, minimo 10



Organizzatore

Associazione Conosciamo l' Eur in occasione delle Passeggiate Fotografiche del Mibact



Come partecipare:

tramite sms o WhatsApp al num. 329/3311154

tramite e mail a: conosciamo.eur@gmail.com

Indicando nome, cognome, numero di partecipanti ed indirizzo mail per eventuali comunicazioni.

Le prenotazioni verranno raccolte entro e non dopo le ore 12 del giorno precedente la visita. Se 24 ore prima dell'evento non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti, l'evento sarà annullato, previo avviso a tutti i partecipanti già prenotati. Lo stesso dicasi per avverse condizioni climatiche.