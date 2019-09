Obelischi di Roma di notte, visita guidata

Simboli egiziani tra i più conosciuti, gli obelischi vennero trasportati a Roma o imitati da maestranze locali sin dai tempi antichi.

Roma è la città per eccellenza degli obelischi al di fuori della Terra d'Egitto. Il percorso inizia dall'Obelisco del Quirinale, uno dei tredici obelischi antichi della città, realizzato in Egitto con granito rosso di Assuan, fu trasportato a Roma all'epoca di Domiziano.

Si passeggia verso la Fontana di Trevi e si attraversa Via del Corso per arrivare all'Obelisco Orologio solare di Augusto a Piazza Montecitorio, per approdare dopo aver percorso Via dei Condotti al piccolo Obelisco Sallustiano sopra la scalinata di Piazza di Spagna, realizzato in epoca romana imperiale ad imitazione degli obelischi egiziani.

Si passeggia verso uno dei punti panoramici più belli di Roma che è il Pincio, dove si nasconde un altro grande Obelisco detto Pinciano che venne realizzato all'epoca dell'imperatore Adriano in onore di Antinoo, il ragazzo greco da lui amato.

La visita termina con l'affaccio su Piazza del Popolo dal Belvedere del Pincio, dove si trova il nostro ultimo Obelisco detto Flaminio, portato per volere di Ottaviano Augusto a Roma, insieme all'obelisco di Montecitorio, e collocato sulla spina del Circo Massimo.



