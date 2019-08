Obelischi e geroglifici in Campo Marzio. Visita guidata

Con una piacevole passeggiata serale per il Campo Marzio, scopriremo la storia di alcuni degli antichissimi obelischi trasportati a Roma dopo la conquista dell’Egitto da parte di Augusto. Avremo modo di parlare della scrittura egizia e conoscere il significato di alcuni geroglifici, individuando le divinità a cui originariamente erano dedicati. Scopriremo il loro riutilizzo in età romana e poi rinascimentale: crollati e “scomparsi” durante il Medioevo, dalla fine del Cinquecento gli obelischi furono nuovamente innalzati per ornare scenograficamente le piazze della capitale cristiana.

Partendo da Piazza Montecitorio, dove si trova uno tra gli obelischi più alti di Roma, vedremo quello sulla fontana del Pantheon, l’obelisco in Piazza della Minerva che sorge sul famoso elefantino al cui progetto lavorò anche Bernini e termineremo la nostra passeggiata in Piazza Navona dove sulla monumentale Fontana dei Quattro Fiumi si erge un obelisco dai geroglifici molto particolari.

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento: h. 18.15, Piazza di Montecitorio, alla base dell'obelisco.

Quota di partecipazione: 8€ (Soci) 10€ (non Soci, comprensiva di tessera associativa).

Durata: 1h45 circa. Minimo partecipanti 8 persone, massimo 20.

Prenotazioni entro sabato 10 agosto h. 18.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgmento della visita guidata.



PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un sms o un messaggio whatsapp) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30

