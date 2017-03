Supersonic e Morning Glory a squarciagola: c'è Oasis Live

All'Ex Dogana omaggio agli Oasis. Uno dei film evento più diretti e generazionali di tutti i tempi. E un palco con una All Star Band a vostra disposizione con il best of tratto dai primi due album, Definitely Maybe (1994) e (What's the Story) Morning Glory? (1995). Tutto dal vivo.

Dietro le quinte inediti, e scene della vita della band che ha definito il suono di una generazione e segnato per sempre la storia del Rock. Ne vedrete e canterete delle belle. In caso di bel tempo il concerto si svolgerà all'aperto.



Ore 21.00

Proiezione speciale - Oasis: Supersonic

Ore 23.00

Oasis LIVE. Guests to be announced.

Ore 00.30

After-party con i classici dell'epoca insieme a Nic Casalino (Fish&Chips), Switch off Party e t.b.a.

Ingresso: 5€ previa iscrizione fino alle 22. Dopo: 7€.

Per iscriversi, scrivere il proprio nome sulla bacheca dell'evento Facebook.