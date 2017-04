“O Salutaris Hostia” Istanze spirituali nella musica francese e inglese dell’ Ottocento

Musiche di G. Rossini, A. Guilmant, C. V. Stanford, S. S. Wesley, C. Gounod Il Gioco delle Parti, Ensemble corale Alessandro d'Agostini, direzione e pianoforte Prosegue il viaggio musicale dell'Ensemble vocale "Il Gioco delle Parti" protagonista dell'appuntamento pasquale dell nostra Stagione, attraverso la musica inglese del secondo Ottocento, con un programma che affianca a pagine di autori vittoriani composizioni francesi della stessa epoca. Nume tutelare del concerto G. Rossini: l'ultimo Rossini, quello dell'esilio francese e dei "peccati di vecchiaia", ormai ritiratosi da un ventennio dalla composizione per il teatro musicale, con una pagina di incredibile bellezza come il suo "O salutaris hostia", del 1857. A contrasto, verranno poi eseguite pagine di autori della Francia coeva, assai influenzati dal mondo dell'opera francese come pure dallo studio della polifonia antica e del gregoriano, autori come Alexandre Guilmant (di cui viene presentata per la prima volta in Italia la giovanile "Messa breve") o il grande Gounod (con una composizione stupefacente, lo "Stabat Mater", che verrà presentato nella versione dell'autore con accompagnamento di pianoforte e harmonium); e autori inglesi come Wesley o Villiers Stanford, che sanno invece raccogliere la grande eredità di Purcell e Haendel, rivitalizzandola in maniera singolare e impressionante. Il contrasto di colori, di suggestioni, di linguaggi che questi brani sapranno mostrare all'ascolto, rivela una tensione profonda e sentita, volta ad illustrare un'idea comune di sacro come esperienza intima, gioiosa e serena, fosca e lacerante, dell'uomo moderno. Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto) Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata) info e prenotazioni: cameramusicaleromana@gmail.com www.cameramusicaleromana.it Tel.: +39 333 45 71 245