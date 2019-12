Il nuovo brano del Maestro Zoi "La supplica del mondo"

Si terrà il 7 dicembre presso Santa Prisca, nella rinomata zona dell'aventino in Roma, la prima esecuzione del brano "La supplica del mondo" del Maestro Erika Zoi, compositore e direttore d'orchestra, si annovera fra i maggiori compositore italiani del nostro tempo, vanta al suo attivo numerose esecuzioni della sua musica originale e direzioni d’eccellenza. I suoi brani abbracciano la musica a tutto tondo, scrive infatti per diversi stili e generi musicali, dalla classica alla lirica dal pop al sacro. Il Concerto di Natale giunto alla decima edizione quest’anno 2019 della Corale Polifonica Laurentum sotto la direzione del M° Erika Zoi avra’ luogo nella Chiesa di S. Prisca all’Aventino il 7 dicembre 2019 alle ore 19.00.

La Corale Laurentum San Romualdo Abate, quest’anno in una connotazione considerevole e prestigiosa, compie infatti, dieci anni dalla sua fondazione e propone un ricco programma musicale e della tradizione natalizia che spazia dalla musica classica alla musica contemporanea. Tra gli autori proposti spiccano A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. Brahms, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori con le sue famosissime melodie del Natale e composizioni del M Erika Zoi che proporra’ per l’occasione il brano in prima esecuzione “La supplica del mondo” cantata in voce naturale da Maria Pia Capuana, oltre che la sua musica sacra, rappresentata nelle piu’ importanti istituzioni musicali e basiliche italiane, come l’ “Ave Maria” interpretata dal soprano Enrica Mari e il “Pater Noster” per coro, tenore Giuseppe Apollio, pianiste Emanuela De Prisco e Barbara Panzarella.

L’ingresso al Concerto e’ libero e gratuito.

Responsabile organizzativo Francesca Pes Informazioni: 393.1263234