Nuovi percorsi archeologici alla Crypta Balbi

La Crypta Balbi, sezione del Museo Nazionale Romano, riserva sempre nuove sorprese. Lo scavo dell'isolato di via delle Botteghe Oscure a partire dagli anni '80 ha permesso di rimettere in luce i resti del teatro e del portico antistante che Lucio Cornelio Balbo eresse in età augustea. L'allestimento del museo consente di ripercorrere interamente la storia dell'isolato dall'epoca romana agli strati di abbandono e discarica medioevali fino alla costruzione della Chiesa e del Convento di Santa Caterina della Rosa nel Rinascimento e alle demolizioni negli anni '30 del XX secolo per l'apertura di via delle Botteghe Oscure!

Il museo tramite una efficace e suggestiva esposizione su tre piani, raccoglie i materiali che illustrano la storia dei complessi imperiali, medioevali e moderni oltre ai resti delle strutture antiche ancora conservate.

Per completa l'itinerario scenderemo fino al livello antico grazie alla visita dei sotterranei del Museo che conservano resti significativi della piazza e dei portici del teatro e della Porticus Frumentaria, la piazza all'interno della quale si distribuiva il grano ai cittadini romani!

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento: h. 10.15, Via delle Botteghe Oscure, 31.

Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci), €10 (non Soci) + €13 biglietto di ingresso comprensivo del supplemento per la mostra Il Classico si fa Pop. Riduzioni e gratuita per insegnanti, giornalisti, under 25.

Maggiori informazioni al sito del MIBAC: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/Agevolazioni/

Durata: 2h circa.

Minimo partecipanti 8 persone, massimo 15.

Prenotazioni entro venerdì 22 febbraio, h. 18.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo scolgimento della visita guidata.

(Foto Museo Nazionale Romano MIBAC)





PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30