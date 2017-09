Il 27 ottobre inaugura da Ex Elettrofonica la prima mostra personale di Anna Raimondo a cura di Lucrezia Cippitelli a Roma dal titolo Nuove Frontiere del Benessere dell’Ecosistema Vaginale #1 Roma, lavoro costruito su una ricerca site-specific nella città, sulla città e sulle donne che la abitano.



L’opera è il primo capitolo di una ricerca che l’artista estenderà ad altre città del mondo, e che si interroga sulla relazione tra spazio, genere, comportamenti sociali, potere, educazione ed ha come focus la vita quotidiana delle donne. L’artista chiede a un gruppo di donne molto eterogeneo per età, orientamento sessuale, classe, genere, cultura, provenienza, di descrivere la città attraverso sentimenti suscitati dagli spazi che attraversano, ricordi, storie minime e Storia.

Un ascolto dei luoghi della città - che spesso attraversiamo senza sentire - guidato dalle voci delle donne. Una deriva sonora che porta lo spettatore ad esperire l’attraversamento di diversi spazi, nel corpo di una donna. Una rimappatura della città, che non considera funzioni e geografia, ma è mediata dalla soggettività e senza desiderio di essere universale ed oggettiva.

Con Nuove frontiere del benessere dell’ecosistema vaginale #1 Roma, Anna Raimondo interroga il femminismo, quello storico e quello inconsapevole, quello quotidiano e quello attivista e tira le fila di una prassi quotidiana che guida la vita delle donne dall’atto più semplice come camminare o vestirsi, salire su un bus o portare la figlia al parco, che porta con sé diverse sfumature politiche.

Nuove frontiere del benessere dell’ecosistema vaginale #1 Roma è un lavoro sonoro declinato sotto forma di installazione per lo spazio della galleria e che sarà poi tradotto in un medium diverso per lo spazio virtuale. Il processo che l’artista ha costruito per la mappatura sonora ed umana della città diventerà un lavoro che parte prima di tutto dal suono come atto di interpretazione dello spazio, e poi come materia da plasmare per output differenti.



SEDE: Ex Elettrofonica - Vicolo di Sant’ Onofrio, 10 Roma

COME ARRIVARE: a pochi passi dall’ospedale Santo Spirito in Sassia e dall’ospedale Bambino Gesù, vicolo Sant’Onofrio si trova alle spalle di piazza della Rovere, sul Lungotevere.

ORARIO: dal martedì al venerdì 15.00-19.00, sabato e lunedì su appuntamento, domenica chiuso. INFORMAZIONI: +39 06 64760163, info@xelettrofonica.com, www.exelettrofonica.com