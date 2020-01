Nuova Compagnia di Canto Popolare "Napoli 1534. Per moresche e villanelle", cd presentato in anteprima nazionale

Con alle spalle numerosi album -nei quali hanno ripercorso le molteplici declinazioni di una musica aperta a infinite suggestioni- e innumerevoli concerti e spettacoli in ogni angolo del mondo, la Nuova Compagnia di Canto Popolare ritorna alle origini innestando la sua nuova proposta artistica sulla rivisitazione di un antico codice di villanelle e moresche che, di brano in brano, evoca le atmosfere della prima metà del Cinquecento quando Napoli era una delle più vivaci capitali europee, ricca di una produzione musicale all'incrocio tra colto e popolare, nel continuo intreccio di registri espressivi diversi.



Un tripudio di suoni ed armonie, ricolme di echi di disparata origine e dalla grande forza espressiva, che rivive nel nuovo cd della NCCP, "Napoli 1534. Tra moresche e villanelle" (Squilibri editore), che in anteprima nazionale sarà presentato nel concerto in programma il 25 gennaio, alle ore 21, alla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Distillato di una storia ultradecennale, che sorprenderà per la felice combinazione di suoni e ritmi, pensieri ed emozioni nel delicato equilibrio tra ricerca e innovazione, lo spettacolo prende spunto da un'antica raccolta di villanelle che costituisce il punto di partenza e l'innesco di una più ambiziosa e complessa ricerca artistica. Con la sapiente architettura ritmica ed armonica di Corrado Sfogli, che firma anche lo scritto introduttivo al CD, il gruppo più longevo della scena musicale italiana non dimentica infatti la lezione di padri e maestri: evita così l’aridità di un ricalco stilistico, peraltro impossibile, e si impegna in una rielaborazione originale dei materiali storici grazie anche alla straordinaria bravura dei musicisti raccolti attorno alla figura carismatica di Fausta Vetere e alla vocalità di grande esperienza di Gianni Lamagna.



Lo scritto introduttivo, che Corrado Sfogli ha voluto rendere nel vernacolo dell'epoca immedesimandosi nei panni di Ferrante Sanseverino, è indicativo dell'orientamento complessivo del lavoro, teso ad evidenziare le potenzialità di un linguaggio musicale che, di origine popolare, assurge ad una fattura di matrice colta per esprimere istanze di respiro universale nelle quali si fondono anche suggestioni esoteriche di derivazione filosofica. Nipote di Ferdinando il Cattolico, l'ultimo principe di Salerno, nel suo palazzo a Napoli, l'attuale Chiesa del Gesù Nuovo, si era infatti circondato di artisti, filosofi e letterati, dando largo spazio a quelle forme musicali che, dalle villanelle alle moresche fino alle tarantelle, aveva colto direttamente per le strade, i vicoli e i mercati di Napoli.



Il concerto della NCCP inaugura la rassegna “Di canti e di storie”, promossa dall'editore Squilibri d'intesa con Fondazione Musica per Roma.



