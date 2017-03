Nuova Apertura. L’area archeologica dei Fori Imperiali

Incredibile ma vero! Apre finalmente al pubblico la nuova area archeologica dei Fori Imperiali. Si potranno finalmente visitare le aree dei Fori di Traiano e di Cesare e passare sotto via dei Fori Imperiali, attraversando le cantine delle vecchie case medievali e rinascimentali. Una visita guidata condotta da un archeologo vi farà conoscere da vicino e toccare con mano i fasti della grande Roma, dall'epoca di Giulio Cesare fino all'apogeo dell'impero. Potrete camminare nelle piazze più famose del mondo, dove per secoli e secoli milioni di persone sono giunte per ammirare la Capitale. Un luogo unico finalmente accessibile al pubblico con aperture straordinarie da non perdere! Quando Sabato 25 Marzo 2017 alle ore 09:30 Dove Piazza della Madonna di Loreto, accanto alla colonna di Traiano Costi La visita guidata prevede una quota di partecipazione di euro 8 a persona, più il biglietto di ingresso all'area archeologica: intero euro 4, ridotto euro 3, gratis per gli under 18. La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/fori-imperiali-la-nuova-area-archeologica-roma/