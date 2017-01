NUEVA ESPAÑA Durante i quasi tre secoli di dominazione spagnola la produzione musicale nelle colonie vive un periodo di splendore pari a quello della musica europea. Per la maggior parte si tratta di musica legata alla vita religiosa, molto frequenti sono le composizioni dedicate alla rappresentazione dei sentimenti umani più profondi. E in questi casi, esattamente come era successo dall'altra parte dell'oceano, gli antichi canzonieri spagnoli come il "Cancionero de Palacio", eredità del rinascimento e del tono humano barocco, forniscono i versi popolari che, messi in musica, arrivano fino ai nostri giorni, attraverso il fiorire di generi popolari come il Son Huasteco e il Son Jarocho. Questa musica singolare, che affondando le radici nel rinascimento e nel barocco si trasformò in seguito nel linguaggio musicale centro e sudamericano, adesso arriva a noi, in un immaginario viaggio di ritorno delle caravelle, per restituirci intatta l'immagine preziosissima di come eravamo, aiutandoci a capire come adesso siamo. Ensemble Mare Nostrum Nora Tabbush Soprano Daniel Zapico Chitarra barocca, vihuela Andrea De Carlo Viola da gamba Programma Johannes Cornago (c. 1400 - c. 1474) Ayo visto lo Mapamondo Santiago de Murcia (1682-1735) Marizápalos Santiago de Murcia (1682-1735) Cumbées Anónimo S. XVI Tres moricas m'namoran Santiago de Murcia (1682-1735 ) Xacaras Santiago de Murcia (1682 - 1735 ) /Codex Saldívar-México c. 1700 Los Ympossibles/ La Lloroncita Son Mixteco Anónimo El Guajolote Son Huasteco La Petenera Son de Danza El Torito Son Huasteco El Gusto Los Cuates Castilla- Son jarocho La Media Bamba Son Jarocho La Morena