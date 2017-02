Nubi e Chiffon all'Ar.MaTeatro

La Compagnia "Nonno Menotti e i Filodrammatici" presenta "Nubi e Chiffon", radiodramma in tre puntate, sabato 4 marzo 2017 presso l'Ar.MaTeatro di Roma. 10 agosto 1940, piccola cittadina della costa orientale del Nord America. Fervono i preparativi per il ballo delle debuttanti: addobbi floreali, musica, argenteria, corona della reginetta, tutto curato nei dettagli e non mancano, di certo, i divertenti screzi tra le invidiose partecipanti, quando un nuovo "accadimento" interrompe la festa. Un ultimo caso da risolvere per il commissario Cozzolino… Un giallo intrigante e brioso, nato durante il laboratorio teatrale condotto da Cecilia Bernabei e prodotto dall'Associazione Culturale ChiPiùNeArt, che da sempre attenta alle tematiche sociali, devolverà i proventi dell'evento in favore della popolazione terremotata di Norcia, grazie all'impegno e alla dedizione del Gruppo "Norcia nel cuore". Due gli appuntamenti in programma: uno alle ore 17:00, l'altro alle 20:00. Alle 17:00, al termine dello spettacolo, a tutti i partecipanti saranno offerti the e dolcetti; alle 20:00 il pubblico potrà gustare un bicchiere di prosecco accompagnato da deliziosi stuzzichini. Nubi e Chiffon Compagnia Nonno Menotti e i Filodrammatici Produzione Chi Più Ne Art Ar.Ma Teatro - Via Ruggero di Lauria n. 22 Metro A Cipro Sabato 4 marzo 2017 1° replica ore 17 2° replica ore 20 Biglietto unico: 10 euro Chi Più Ne Art Ass. Cult. Per informazioni e prenotazioni: 06.39744093 - 370.1359966 UFFICIO STAMPA ufficiostampa@chipiuneart.it