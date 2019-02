Lunedì 11 febbraio, presso la Libreria PontePonente (Roma) dove resterà fino a mercoledì 20 febbraio, aprirà al pubblico NubeOcho – in mostra, un interessante percorso espositivo che ospiterà alcune delle tavole più significative del catalogo italiano di NubeOcho Edizioni.

NubeOcho Edizioni è una casa editrice spagnola specializzata in albi illustrati e letteratura per l’infanzia nata otto anni fa e presente sul mercato italiano da maggio 2017. Nei suoi libri (che vengono pubblicati in più lingue tra cui lo spagnolo, l’italiano e l’inglese, e distribuiti negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni paesi dell’America Latina) NubeOcho Ed. tratta temi come il rispetto per la diversità, le emozioni, l’autostima, l’esclusione e il bullismo. Tra i suoi scrittori vanta alcuni dei nomi più riconosciuti e premiati di Spagna. NubeOcho Ed., oltre a dare importanza al contenuto dei testi, dà un grande rilievo anche all’illustrazione, la parte estetico-visiva del libro. La casa editrice spagnola, infatti, lavora con illustratori di grande prestigio a livello internazionale come: Mónica Carretero, Raquel Díaz Reguera, Pablo Albo, Sonja Wimmer e Marco Somà.



NubeOcho – in mostra, prodotta da NubeOcho Edizioni, esporrà alcune delle tavole degli otto libri che i curatori Giorgio Volpe, Silvia Forchini e Simona Paolantoni, in collaborazione con Luís Amavisca (socio fondatore insieme a Miryam Aguirre), hanno scelto con l’intento di creare un percorso espositivo che faccia immergere lo spettatore nel vivo della mission artistico-culturale della casa editrice, e al tempo stesso promuova la diffusione e l’importanza dell’albo illustrato come uno dei primi mezzi attraverso il quale il bambino “legge” il mondo.

“Per immaginare la mente ha bisogno di immagini” afferma lo scrittore Bruno Tognolini, andando a sottolineare l’importanza che assumono le immagini quando si racconta una storia. Immagini che grazie alla loro immediatezza aiutano il bambino a immedesimarsi nelle vicende narrate e di conseguenza a sviluppare l’empatia.



Durante il periodo espositivo si terrà un’attività ludico-didattica:



Laboratorio:

VENERDÌ 15 FEBBRAIO alle ore 17.00



Vi aspettiamo in libreria per leggere insieme...

Una Sorpresa per Tartaruga (Paula Merlán – Sonja Wimmer).



Riuscirà Uccellino ad aiutare Tartaruga a rendere di nuovo bello il suo guscio?

Una storia di amicizia e solidarietà, con un finale… molto colorato!

Seguirà un laboratorio di collage a cura di Giorgio Volpe (NubeOcho Edizioni).



Età 3/6 anni – ingresso libero – prenotazione consigliata.

Luogo e orari:

Libreria PontePonente

Via Mondovì, 19-21-23, 00183 Roma

Tel. 06.45426682

(Metro Ponte Lungo).



Lunedì mattina chiuso / pomeriggio: 15:30 - 19.30

Dal martedì al sabato orario mattina 10:00 - 13:00 / pomeriggio 15:30 - 19:30



Domenica chiuso

Per info e prenotazioni:

info@libreriaponteponente.it

www.libreriaponteponente.it



NubeOcho Edizioni: https://nubeocho.com/index.php/it/



Giorgio Volpe

E-mail: giorgio@nubeocho.com

Cell.: 329.3548606