Nu Metal Night - Disasterpiece & KoRnea Live @ Jailbreak

✪ NU METAL IS BACK, AЯE YOU ЯEADY? ✪ Per la prima volta a Roma si esibiranno in un'unica eccezionale serata i Disasterpiece - Rome Slipknot Tribute e i KoRnea - KoRn Italian Tribute. ♬♪ Due gruppi che hanno segnato in maniera indelebile la storia del metal riprodotti con una fedeltà audiovisiva mai vista e ascoltata prima ♬♪ ► L'appuntamento è per Sabato 11 Febbraio al JAILBREAK LiveClub, via Tiburtina 870. Locale facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: 163, 450, 309, metro B fermata Santa Maria Del Soccorso o Ponte Mammolo. Linee notturne: N23, N2. Costo del biglietto: 5 euro.