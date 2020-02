NOZ Performing Company presenta "Parlavano di me"

Martedì 17 e mercoledì 18 marzo in scena al Teatro Tor Bella Monaca PARLAVANO DI ME, spettacolo tratto dal racconto edito da Effigi di Giuseppe Grattacaso, docente di lettere al liceo linguistico e scrittore, autore del blog di poesia "Mosche in bottiglia" e collaboratore della rivista online Succedeoggi.



Una confessione di una giovane donna a sua madre. Nel suo microcosmo, dove regnano leggerezza e spensieratezza, ma soprattutto banalità e frivolezza, la protagonista incontrerà personaggi bizzarri dagli atteggiamenti superficiali, cinici e dettati dall’invidia. A causa di questa umanità esaltata e inconsistente lei cercherà conforto e riparo in sua madre, una presenza che appare costante e determinata al fianco della figlia. Inconsapevolmente, attraverso una banale cronaca degli eventi in contrasto con il suo crescente turbamento, giungerà con timore e tenerezza a svelare la propria reale condizione.



Alla regia e in scena Marco Zingaro, attore, performer e regista diplomatosi all’accademia d’Arte Drammatica di Roma “Silvio D’Amico”, dopo varie collaborazioni con compagnie internazionali e partecipato a pellicole e serie nazionali e straniere, accompagnato dalla poliedrica artista Francesca Nerozzi, che si forma nel balletto classico per poi spaziare verso il canto, il teatro ed infine il cinema. L’attrice vanta partecipazioni e ruoli da protagonista femminile in rappresentazioni teatrali e cinematografiche italiane e straniere.



martedì 17 e mercoledì 18 marzo ore 21



di Giuseppe Grattacaso

regia Marco Zingaro

con Francesca Nerozzi

NOZ Performing Company



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it