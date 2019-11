Novembrata on the road: aperitivo e street food (romano) si incontrano

Torna, a grande richiesta, la fusione speciale tra L'Antagonista e GriciaRoad. Venerdì 8 novembre, in via del commercio 28/A, sede del locale L'Antagonista - Spiriti & Cicchetti, aperitivo e street food si uniscono per regalare ai clienti il clima ideale per stare ancora fuori e godere della "novembrata" romana.

Nasce così fusione perfetta tra un'ottima bevuta e uno strepitoso piatto di pasta! L'Antagonista e GriciaRoad saranno insieme, per offrire a tutti la possibilità di bere un buon bicchiere di vino, uno spritz o un'ottima birra, per accompagnare un piatto di pasta espresso, cucinato all'istante! Neanche a dirlo, i condimenti sono quelli della tradizione romana, come Gricia, Cacio e Pepe, Amatriciana...

Appuntamento venerdì 8 novembre, in via del Commercio 28/A dalle 19 in poi per bere e mangiare a volontà!