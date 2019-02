Novantennio: i Soliti Ignoti Jazz Orchestra omaggiano Ennio Morricone

Uno spettacolo che rende omaggio alle più belle colonne sonore di uno dei grandi maestri della musica italiana. Sabato 2 marzo 2019 salirà sul palcoscenico del Cotton Club I soliti ignoti jazz Orchestra, diretta da Aldo Bassi con lo spettacolo “NovantEnnio”: un concerto multimediale che celebra le più belle musiche di Ennio Morricone.



L’orchestra diretta dal maestro Aldo Bassi, che firma anche tutti gli arrangiamenti originali, è un organico di 20 elementi con quattro cantanti, sezione ritmica e fiati. Propone un concerto multimediale per rendere omaggio alle più belle colonne sonore di Ennio Morricone a cui hanno dedicato il loro disco "Novantennio".



Titoli come “Sacco e Vanzetti”, “Giù la testa”, “Il Buono, il Brutto, il Cattivo”, “Per un pugno di dollari”, “Il clan dei Siciliani”, “Nuovo Cinema Paradiso” e via discorrendo (per un programma musicale di circa 100 minuti) sono proposti al pubblico mantenendo l’idea originale di ciascun brano e arricchendola di variazioni ritmiche e improvvisazioni jazzistiche, con sullo sfondo le sequenze più significative dei film a cui si riferiscono.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468



Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 10 euro



Line-up

Direttore e tromba solista - Aldo Bassi

Vicedirettore e trombone solista - Davide Di Pasquale

Voci - Maria Asta, Roberta Giancristofaro, Emanuela Traverso, Umberto Castorina

Clarinetto - Raffaele Magrone

Sax - Raffaella Vigneri, Marina Acerra, Roberto Leoni, Luciano Rosso, Anna Impellizzeri

Brass - Gianluca Urbano, Silvia Livi, Luigi De Angelis, Bruno Gianetti, Alessandro Bartolini,

Pianoforte - Antonino Romano

Chitarra - Adriano Scuderoni

Contrabbasso - Mauro Cerizza

Batteria - Stefano Sommaripa