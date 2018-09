Una grande festa in musica all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia vedrà la presenza di grandi nomi, come il Premio Oscar Nicola Piovani che, insieme a un parterre d'eccezione si riunirà per rendere omaggio al genio di Ennio Morricone.

Novant'Ennio: il concerto omaggio al genio di Ennio Morricone

Il compositore italiano vivente più noto al mondo sarà sul podio di Santa Cecilia, di cui è Accademico effettivo dal 1996, per festeggiare il suo novantesimo compleanno. Accanto a pagine celebri, legate alla storia del cinema, ascolteremo omaggi musicali, in alcuni casi scritti per Morricone da amici e colleghi illustri come i due premi Oscar Nicola Piovani e Dario Marianelli o Salvatore Sciarrino - uno dei più noti compositori contemporanei - ma anche pagine di Goffredo Petrassi (che di Morricone è stato maestro di composizione) e classici come Bach (nella trascrizione di Anton Webern).

La musica celebra il grande compositore

L'occasione del compleanno sarà quindi, una serata speciale e imperdibile per celebrare Morricone attraverso la musica, la sua, innanzitutto, ma anche quella di tanti altri autori che in lui hanno visto un Maestro e un esempio.

La Società Italiana degli Autori ed Editori è orgogliosa di partecipare ai festeggiamenti per il novantesimo compleanno di Ennio Morricone sostenendo l'evento in qualità di partner. Avere come associato un autore universale e un vero Maestro come Morricone è un grande vanto per SIAE che non poteva mancare a questo importante appuntamento che celebra una vita completamente dedicata alla creatività.

Sul podio di Santa Cecilia, Ennio Morricone sarà affiancato da Nicola Piovani e da Carlo Rizzari. Una festa della musica nella musica per dire: grazie Ennio!